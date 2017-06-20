В Запорожской области жестко наказали банду рэкетиров

В Запорожской области суд изменил меру пресечения в виде домашнего ареста и взял под стражу четырех злоумышленников, которые пытались отнять имущество у владельца магазина в Мелитополе. Подозреваемые находятся под стражей без возможности внесения залога.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, следственным управлением ГУ НПУ в Запорожской области осуществляется досудебное следствия уголовного производства по ч.1 ст. 263 (хранение огнестрельного оружия) и ч. 2 ст. 189 УК Украины, — требований передачи чужого имущества с угрозой причинения тяжких телесных повреждений потерпевшему.

Установлено, что вооруженная группа жителей Мелитополя по предварительному сговору и под угрозой нанесения телесных повреждений потерпевшему, повреждения и уничтожения его имущества, требовали от владельца магазина спортивной одежды деньги или бесплатное предоставление спортивной одежды. За совершенные преступления им грозит лишение свободы на срок до 7 лет.