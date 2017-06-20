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В Запорожье поймали очередного извращенца

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user444
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Представители организации «Наследие Запорожье» встретились с уроженцем Мелитополя.

Парень 1994 года рождения хотел вступить в связь с 13-летним мальчиком. Однако вместо юнца на встречу к извращенцу прибыли активисты, которые в качестве наказания выписали фигуранту 800 приседаний.

Подробности встречи были выложены активистами на странице в Фейсбук.

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1 КОММЕНТАРИЙ

  1. Молодцы, конечно, активисты за то что отслеживают таких неадекватов, но вот наказание в виде 800 приседаний за педофилию — потенциальную, но которая могла стать реальностью, это ничтожно мало.

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