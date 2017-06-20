В Запорожье поймали очередного извращенца

Представители организации «Наследие Запорожье» встретились с уроженцем Мелитополя.
Парень 1994 года рождения хотел вступить в связь с 13-летним мальчиком. Однако вместо юнца на встречу к извращенцу прибыли активисты, которые в качестве наказания выписали фигуранту 800 приседаний.
Подробности встречи были выложены активистами на странице в Фейсбук.
Молодцы, конечно, активисты за то что отслеживают таких неадекватов, но вот наказание в виде 800 приседаний за педофилию — потенциальную, но которая могла стать реальностью, это ничтожно мало.