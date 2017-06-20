В Мелитополе два авто совершили лобовой таран (ВИДЕО)

Вчера, 19 июня, в Мелитополе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Около шести утра на перекрестке улицы Гетьмана Сагайдачного и проспекта Богдана Хмельницкого столкнулись «Ланос» и «десятка», рассказали «Верже» в полиции.

На месте работала камера видеонаблюдения. На записи видно, как ВАЗ 2110, двигаясь по улице Сагайдачного, влетел в «Ланос». Тот ехал по дамбе на зеленый сигнал светофора.

Мелитопольский райотдел полиции сообщает о том, что оба водителя сейчас находятся в больнице. По факту ДТП открыто уголовное производство.