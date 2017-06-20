Жители Запорожской области простились с имуществом на похоронах

В Мелитополе произошла кража. Из дома 48-летнего мужчины неизвестный похитил имущество, пока хозяева находились на похоронах собственного родственника.

Как сообщает РИА Мелитополь, неизвестный взломал пластиковое окно и через него проник в дом. У семьи украли сейф с оружием, боеприпасами и деньгами. Пострадавшие оценивают нанесенный ущерб в 60 тысяч гривен. Полиция устанавливает личности причастных к преступлению.

По факту произошедшего открыто уголовное производство – ч.3 ст.185 УК Украины. Продолжается досудебное следствие.