Житель Запорожья покорит Америку на велосипеде (ФОТО)

Известный запорожский путешественник, писатель и журналист Владимир Супруненко объявил о новой экспедиции под названием «Terra Америка». Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

Цель — проехать на велосипеде по американскому континенту. Маршрут начнется в Мексике (Юкатан) и проляжет через страны Центральной Америки -Гватемалу, Гондурас, Сальвадор, Никарагуа, Коста-Рику, Панаму. По Южной Америке маршрут пройдет через Эквадор, Перу, Боливию, Парагвай, Бразилию. Закончится экспедиция в Аргентине.

«Уникальная природа, древние цивилизации, традиционные занятия, культурные переживания и социальные срезы станут объектом изучения во время похода. Особое внимание будет уделено «путешественным» моментам, походным деталям, связанным с общением с местным населением, способам передвижения по разным природным зонам, организации походного быта», — делится своими мыслями с подписчиками Владимир Супруненко.