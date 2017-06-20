Запорожские выпускники справились с ВНО

В Запорожской области прошло последнее ВНО по химии. Выпускники проходили тестирование в пяти пунктах: два в Запорожье, два в Мелитополе и один в Васильевке.

Явка на тестирование составила 85,7% – из 1110 зарегистрированных не пришло 158 человек. Нарушений во время прохождения внешнего независимого оценивания по химии не выявлено. Результаты появятся в личных кабинетах участников до 23 июня.

В период с 3 по 12 июля пройдет дополнительная сессия тестирования, в которой примут участие лица, зарегистрированные до 19 мая: участники АТО, жители оккупированных территорий, осужденные; пропустившие основную сессию по уважительной причине (о чем сообщается в течении пяти дней после пропуска), участники международных, всеукраинских мероприятий, не завершившие процедуру прохождения ВНО в первый раз по уважительной причине.