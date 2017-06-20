Запорожские патрульные выпустили на волю необычных «арестантов» (ФОТО)

Патрульные полиции заметили на запорожском мосту, связывающем «Пески» с Космическим микрорайоном, подозрительного мужчину с мешком.

— Что в мешке, уважаемый? — учтиво обратились инспекторы к горожанину.

— Да, так.., — печально ответил запорожец, понимая, что сбежать не сможет, а полисмены все равно узнают, что в мешке куча раков, вылов которых в данную пору года запрещен.

«Копы» с ветерком доставили браконьера на территорию Запорожрыбоохраны, где в отношении любителя членистоногих составили протокол. Ну, а самих «виновников» штрафа в отношении браконьера выпустили в Днепр. До лучших времен.