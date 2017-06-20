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Запорожский правозащитник просит помощи у прокуратуры

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user444
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В СМИ появилось заявление известного правозащитника о том, что ему и его семье угрожали члены одной из общественной организации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

Угрозы мужчине и его семье начали поступать после его публикации о подробностях резонансного убийства девушки. Прокуратура оперативно отреагировала на заявление и взяла это дело под личный контроль.

Начато уголовное производство по ч.2 ст.15 и п.1 ч.2 ст.115 УК Украины «Незаконченное покушение на жизни трех человек». За расследование взялись опытные сотрудники следственного управления ГУ Нацполиции Запорожской области.

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