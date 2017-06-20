Запорожское УСБУ проводит обыски у приближенных нардепа Балицкого (ВИДЕО)

Сегодня, 20 июня, сотрудники СБУ и полиции провели в Мелитополе несколько обысков у лиц, не скрывающих презрения к украинскому государству.

Так, блюстители порядка навестили лидера Мелитопольской организации «Союз левых сил», начальника охраны одиозного нардепа Евгения Балицкого, депутата Запорожского облсовета Валерия Горбаня, а также побратимов ярой сепаратистки Екатерины Уманец, которая недавно бежала из страны в так любимую ею РФ.

Как сообщили в пресс-группе СБУ, следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по статье 111 УК «Государственная измена».