Запорожцы получат новый ледовый каток

Завтра на сессии горсовета депутаты рассмотрят петицию относительно строительства в Запорожье ледовой арены для развития зимних видов спорта.

«Местонахождение катка на сегодняшний день может быть любым, ведь современные технологии позволяют оборудовать его где угодно при условии свободного земельного участка. Полноценное строительство большого комплекса (искусственного катка) очень длинный и расходный процесс, потому инвесторы предоставляют преимущество бескаркасным конструкциям. На рассмотрение инвесторам предоставлялись предложения относительно мест обустройства сезонного катка, а именно:

– Александровский район – территория парка «Дубовая роща» (при согласии землепользователя);

– Шевченковский район – территория СК «Стрела» (при согласии землепользователя);

– Хортицкий район – перекресток ул.Энтузиастов и ул. Запорожского казачества; между жилыми домами по ул. Хортицкое шоссе, 44 и ул. Рубана, 24; на территории ООО «Амстор» (зона парковки) по ул. Инженера Преображенского, 13 (при согласии землепользователей);

– Вознесеновский район – территория КСВП «Юность» по ул. Победы, 66 (при согласии землепользователя); территория Вознесеновского парка;

– Комунаровский район – район бассейна «Байкал».