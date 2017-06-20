Как поймали пенсионера, знающего азбуку Морзе, и нардепа, спасшего Украину…

На днях просто умилила одна информация. Процитируем ее почти в полном объеме:

«На Донбассе силы АТО поймали пенсионера-разведчика, сливавшего террористам информацию об украинских войсках «по старинке» — с помощью самодельного радио.

В поселке Владимировке под Волновахой украинские полицейские разоблачили 65-летнего разведчика «ДНР», делившегося с боевиками важной информацией об украинских войсках. Передавал данные пенсионер оригинальным способом — при помощи радиоаппаратуры. Об этом сообщает «Диалог.UA», ссылаясь на пресс-службу полиции Донбасса. Правоохранители выяснили, что разведчик, увлекавшийся много лет радиоаппаратурой, передавал данные о местах дислокации, технике и перемещении сил АТО, используя одинаковую с сепаратистами радиочастоту.

Теперь коллаборационист арестован, его техника изъята. В отношении пенсионера завели уголовное дело по статье 256 УК Украины, ему грозит 5 лет тюрьмы». (17.06.2017 г.).

Сознаюсь, что читал и глазам своим не верил. Впрочем, и коллеги из «Диалога» тоже не стали позорить «пинкертонов» хотя бы в заголовке. Назвав поймавших шпиона «силами АТО». Но с другой стороны, кто у нас обязан ловить шпионов — полиция? С каких это пор?

Но прежде обратим внимание на концовку цитаты: дедушке-сепаратисту грозит пять лет. Ух ты! Да тут пойманному с оружием в руках бандиту т. н. «ДНР-ЛНР» ничего не грозит. Помните одного славного «культуриста» из Васильевки? И в плен его не раз наши бойцы брали, а суд отпускал, и в Крым он бегал, и в путинском телевизоре нас грязью поливал, и хоть бы волосок с его забитой гитлеровскими идеями головы упал.

Поэтому дедушке, если очень повезет, то просто ничего не будет, а если не очень — то и орден получит, и в депутаты изберут, и замучится он заказные кляузы писать на добровольцев и военнослужащих ВСУ…

Впрочем, сии страсти спустя 72 года после Штирлица, наводят на грустные мысли. Прогресс с тех пор шагнул так, что сообщение о дедушке-радиолюбителе очень похоже на весть, что упомянутый Штирлиц вместо шифровок радистки Кэт начертал свои донесения на бересте и отправлял их Сталину английским шкипером через Архангельск..

Ведь шпионы на три шага впереди всех нас по техническим способам передачи информации. Сейчас же без всяких шпионов существует мобильная и спутниковая связь, Интернет. Т.е. передавай информацию кому хошь. А уж если использовать шифровальную технику, то тебя в принципе никто не припутает. Ну что такое передать 40 килобайт текстового файла, спрятанного в десятке мегабайт ролика про кошечек на Youtube? К тому же, если уже вовсю продаются бытовые адаптеры для получения Интернета и TV из обычной сети 220 вольт, то нужен ли тут дедушка с его морзянкой?

Но новость прокатилась Украиной, рекламируя бдительность наших «органов».

А в это самое время — при абсолютно сонных «пинкертонах» — спустя год выясняется, что бывший сотрудник СБУ, засветившийся на месте закладки взрывчатки в машину Павла Шеремета, является начальником охраны тестя всем известного Насирова. Да, того скромного строительного магната, который враз выложил 100 млн. гривен залога для выкупа из заключения болезного нашего главу ГФС. Белый «мерседес» вблизи места упомянутой закладки — это и есть машина тестя Насирова. И дама, на которую записана уже машина упомянутого нач. охраны, тоже возглавляет несколько фирм-прокладок этого самого тестя.

Мы пересказываем часть интервью одного журналиста-расследователя. Найдите в YouTube «HARD з Влащенко Володимир Бойко, журналіст» (19.06.2017 г.) — и, без всякого сомнения, прозреете. Тем, кому и этого покажется мало, поищите на том же ресурсе еще один ролик: «Убийство Павла Шеремета — поиск заказчиков. Насиров?» (17.05.2017 г.).

Да, В. Бойко в интервью Наталье Влащенко утверждает, что известные взрывы в Балаклее случились сразу после ревизии и вскрытия огромной недостачи на артскладах. Ну и что? Кого-то сняли или посадили? Да побойтесь Бога, не пенсионер же это с Владимировки?

Тем более, что силы «органов» заняты другим! Вдруг (последние издевательства генпрокуратуры им. Шокина над нардепом и бывшим командиром «Айдара» датируются 1.10.2015 г.) Сергея Мельничука вызывают на допрос.

«Бывший командир батальона «Айдар», народный депутат Украины Сергей Мельничук побывал на допросе в СБУ. Он проходит как свидетель по делу о создании террористической организации… Уголовное производство по статье 258-3 УК (создание террористической организации) было зарегистрировано управлением СБУ в Луганской области по заявлениям потерпевших. Это управление попросило допросить Мельничука».

«Террористическая организация» — это батальон «Айдар». Т.е. по состоянию на 15.06.2014 г. — единственная в Украине сила, способная противостоять врагу с оружием в руках. «Айдаровцы» освободили Счастье, Металлист, обеспечили коридор в Луганский аэропорт, первыми вошли в Рубежное и Северодонецк. И вот теперь все бойцы — террористы… Впрочем и раньше (до 1.10.2015 г.) Мельничука именно по этому поводу тряс Шокин.

А с чего это вдруг за него снова взялись? Реверанс в сторону американских «друзей» — по случаю визита нашего Президента в США? Которые, похоже, ненавидят и боятся УКРАИНСКИХ ПАТРИОТОВ не меньше Путина? И второе: а кому это не понравилась активность Мельничука последних недель? Отмеченная заголовком: «Українську націю знищують медичною реформою, — нардеп Сергій Мельничук». («КиївTime»). Основной меседж его заявления: «Медицинская реформа на самом деле является реформой геноцида, ее проталкивают с нарушением законов и норм Конституции, а лоббируют это фармацевтические компании».

И тут сразу же появилась повестка на допрос. И угроза по телефону лично от главы СБУ Грицака, которую мы стесняемся повторить, а Мельничук озвучил в прямом эфире…

Так что в нашей стране есть, чем заняться спецслужбам и они этим и занимаются! В перерывах между ловлей сидельцев Facebook и пенсионеров со знанием азбуки Морзе…

А в это самое время зашевелились здешние «братья» казачков кубанских, обеспечивших захват Крыма, и казачков донских, воюющих на Луганщине против нас. А в это самое время дали о себе знать «женщины Юго-Востока» от одной «с<>и православной» и «Запорожстали». Но это так, товарищи, — мелочи, к делу отношения не имеющие…

Леонид Романовичев