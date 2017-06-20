Мэр Запорожья пообещал бить гривной нерадивых чиновников

На оперативке состоялся жесткий разговор мэра Запорожья Владимира Буряка со своими подчиненными, ответственными за порядок в городе. Пока с финансовыми последствиями.

«Бульвар Шевченко, Парк трудовой славы, Площадь Маяковского. Ежедневно туда приходят и приезжают отдохнуть сотни горожан. И что видят? Грязь и разруху? И цветы не спасают ситуацию.

Да, я понимаю, что мусор, окурки, отбитые плиты ограждений зачастую остаются после самих горожан. Да и бизнес, который, судя по всему, здесь активно процветает, не особо заботится о чистоте. Но при чем здесь порядочные люди, которые гуляют в городских парках? И это центр города! Мы говорим о благоустройстве спальных районов, а в центре города стыд и позор. Не лучше ситуация в других городских парках», — заявил Буряк.

По его словам, очень паршивая привычка наводить порядок к приезду президентов и министров. Дескать, это настоящий «совок», с которым он будет бороться.

«Чистота – это ежедневная задача. Не получается по-хорошему? Значит, будет по-плохому. За какие заслуги повышать зарплаты? Просто потому, что так написано в постановлении Кабмина? Будем регулировать этот вопрос на местах.

Для начала – лишаются премий главы райадминистраций, их замы по вопросам ЖКХ, профильные замы городского головы и руководители профильных департаментов. Затем оргвыводы», — пригрозил чиновникам Буряк.