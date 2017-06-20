Пьяный житель Запорожья руками и ногами забил отца до смерти

Алкогольные возлияние в дачном домике привели к семейной ссоре, драке и убийству.

Печальное ЧП случилось вечером в воскресенье на дачном участке вблизи Запорожья, когда 36-летний мужчина жестоко избил отца.

Когда пьяный горожанин понял, что 58-летний отец не дышит, сбежал. Но уже на следующий день «отрок» давал показания в полиции.

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Как сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Запорожской области, в отношении мужчины начато уголовное производство по статье 115 УК «Умышленное убийство», санкция которой предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.