Российский музыкант Гребенщиков высказался об Украине (ВИДЕО)

Лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков дал бесплатный неформальный концерт в Казанском кремле, после чего в одной из библиотек города встретился с представителями творческой интеллигенции Казани.

«Украина — нежнейшее место… Нежнее приема, чем в Украине, я не встречал нигде», — заявил Борис Гребенщиков во время встречи, отвечая на вопрос о туре в Украине. И добавил, говоря о России и пропаганде: «Люди здесь настолько оболванены ложью из телевизора, что представить это нельзя. При этом сами они в это верят».