Анонс свежего номера газеты «Верже»

В свежем номере «Верже» от 22 июня можно почитать о таких новостях

Надзор

Премьер-министр Владимир Гройсман возьмет под контроль строительство запорожских мостов. Об этом он заявил в ходе визита в Запорожье — ст. 3

Выбор управителя

Что ожидает жилой фонд Запорожья? — ст. 6

Социальная среда

Кем на самом деле являются «дети дождя»? Руководители специализированных детских центров, а также родители рассказали журналисту «Верже» об особенностях детей с аутичностью, нюансах обучения — ст. 12

Скрытая опасность

Число заболевших ботулизмом в Запорожской области растет. Вакцина от смертельной инфекции отсутствует. Методы профилактики заболевания. — ст. 19

Экскурс в историю

Как тема Великой Победы используется политиками в идеологической борьбе — ст. 20