Анонс свежего номера газеты «Верже»

В свежем номере «Верже» от 22 июня можно почитать о таких новостях
Надзор
Премьер-министр Владимир Гройсман возьмет под контроль строительство запорожских мостов. Об этом он заявил в ходе визита в Запорожье — ст. 3
Выбор управителя
Что ожидает жилой фонд Запорожья? — ст. 6
Социальная среда
Кем на самом деле являются «дети дождя»? Руководители специализированных детских центров, а также родители рассказали журналисту «Верже» об особенностях детей с аутичностью, нюансах обучения — ст. 12
Скрытая опасность
Число заболевших ботулизмом в Запорожской области растет. Вакцина от смертельной инфекции отсутствует. Методы профилактики заболевания. — ст. 19
Экскурс в историю
Как тема Великой Победы используется политиками в идеологической борьбе — ст. 20