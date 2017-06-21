Домой АТО В запорожском райцентре бойцам АТО показали необычный спектакль (ФОТО)

В запорожском райцентре бойцам АТО показали необычный спектакль (ФОТО)

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Valeriy
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В библиотеке уютного городка Бильмак (бывш.Куйбышево) участники форум-театра «По семейным обстоятельствам» в рамках регионального субгрантового проекта «Я тебя слышу» показали постановку спектакля «Олежка» для воинов АТО.

Программа была представлена ​​работниками Запорожской областной библиотеки для юношества и студентами учебных заведений Запорожья.

Как ранее сообщал «Верже», в апреле этого года стартовал проект «Я тебя слышу: снижение насилия в семьях ВПЛ и участников АТО, содействие предупреждению новых конфликтов в украинском социуме с помощью метода «Форум-театр».

Цель проекта: научить людей, в первую очередь ветеранов АТО и членов их семей, договариваться оригинальным способом
«Затянувшийся конфликт в Восточной Украине является серьезным испытанием для украинского общества, — сообщила работница библиотеки Лариса Головко. — Возникают конфликты, которые нужно решать и научить людей договариваться, самим предотвращать подобные ситуации в будущем».

Проект реализует НОО «Коммуникационный центр «Ладони» в партнерстве с областной библиотекой для юношества, колледжем радиоэлектроники ЗНТУ, металлургическим колледжем ЗГИА в рамках международного проекта «Преодолеем последствия войны вместе», организованного ДRА, ОО «Країна вільних людей» при финансовой поддержке МИД Германии.

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