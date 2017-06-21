В Запорожье ремонтируют дороги частного сектора

В Запорожье начат ремонт дорог в частном секторе. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского горсовета.

На этой неделе реконструкционные работы проходят в Шевченковском районе на участке улицы Пищевой от улицы Алексея Порады до Производственной. На этом отрезке дороги подрядная компания выполнит средний ремонт покрытия площадью около 1700 квадратных метров.

Фрезеровка старого асфальта завершена, ведется укладка нового асфальтового покрытия. Планируется использовать в целом 215 тонн асфальтобетона. На площади 500 квадратных метров также проведут ямочный ремонт.

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