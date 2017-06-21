В Запорожье рецидивист за замечание пырнул ножом горожанина

Ранее неоднократно судимый житель Вольнянска возле запорожского рынка «Анголенко» приставал к девушке.

Грязные поползновения «кавалера» попытался пресечь житель Запорожья, сделав негодяю замечание. В ответ трусливый и тщедушный нахал, понимая, что справиться с горожанином не сможет, вытащил нож и пырнул человека в грудь.

Мужчину спасли, а преступника задержали. В суде рецидивист не признал своей вины, но следствие собрало мощную доказательную базу.

По информации пресс-службы прокуратуры Запорожской области, как итог: за нанесение умышленных тяжких телесных повреждений (ч.1 ст. 121 УК) суд приговорил рецидивиста к 6 годам лишения свободы.