В Мелитополе бандиты действовали по указке кураторов из Кремля

В Мелитополе задержано 25 человек, подозреваемых в участии в дестабилизации обстановки в городе, подготовке вооружённых действий, серии дерзких криминальных преступлений.

Как сообщил на своей страничке в ФБ министр МВД Украины Арсен Аваков, с марта 2017 в Мелитополе начались массовые поджоги аптек и торговых палаток, потом здания горисполкома, грабежи, разбои, похищения людей…

9 мая были попытки превратить мирную акцию в массовую драку… Параллельно по городу начали намеренно распространять слухи, что власть не контролирует ситуацию в регионе, не может справиться с ростом преступности..

«Для стабилизации ситуации была разработана совместная операция Нацполиции, СБУ и прокуратуры. Промежуточные итоги — 16 июня задержан главарь организованной преступной группировки Туча и четверо его подельников, которые занимались вымогательствам, похищением людей и контролировали несколько спортивных клубов, где по оперативной информации, готовили «бойцов». Все задержанные арестованы на два месяца.

В течении следующих дней задержаны еще 20 человек, подозреваемых в совершении криминальных преступлений. В ходе обысков изъято оружие, боеприпасы, шлемы, маски, парики, поддельные номера авто..

Но криминальная составляющая – только вершина айсберга. На самом деле — там пахнет «русским миром»!

Параллельно с криминальными статьями — открыто уголовное производство по статье 111 УК «государственная измена» — по мнению СБУ «деятельность» группы направлялась кураторами из России. Сегодня силовые структуры совместно провели 10 обысков в рамках уже этого уголовного производства. Изъято оружие и взрывчатка», — сообщил Аваков.

По его словам, количество подозреваемых в соучастии возрастает – к криминальным «профессионалам» присоединяются представители политикума области, некоторые экс-нардепы.

«Так выглядит организованная против нас гибридная война в тылу: инспирированный вал преступности и распространение подрывных слухов, дестабилизация и – вбрасывание в общество запроса на «русский мир», который принесет «стабильность»…

Не пройдет! Бить будем аккуратно, но больно и наотмашь», — пообещал министр.