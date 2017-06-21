В Москве пытаются совершить санкциями «адекватный удар» по США

Россия начинает разрабатывать ответные меры после очередного расширения Вашингтоном санкций. Об этом громко заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Мы об этом шаге США сожалеем. И именно с таким чувством в очередной раз упущенных возможностей двинуться к улучшению наших двусторонних отношений приступаем к проработке наших ответных мер», — уточнил Рябков.

По его словам, Вашингтон «сознательно льет воду на мельницу партии войны в Киеве», то есть тех, кто не хочет урегулирования, и тех, кто заинтересован в срыве Минских соглашений.

Недавно Минфин США ввел ограничительные меры еще против 38 человек и организаций в связи с оккупацией России части Украины. Среди прочих в списке оказалась частная российская военная компания (ЧВК) «Вагнер» и лично ее руководитель подполковник запаса Дмитрий Уткин. Санкции затронули и фирмы бизнесмена Евгения Пригожина Concord-catering («Конкорд кейтеринг») и Concord Management and Consulting («Конкорд менеджмент и консалтинг»).

Ограничения введены также против дочерних компаний «Транснефти» — «Черномортранснефть», «Гипротрубопровод», негосударственного пенсионного фонда «Транснефть» и других структур. Среди частных лиц в списке числятся член Совета Федерации, спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков и двое его сотрудников — Александр Воробев и Михаил Плисюк.

Под санкции попали 11 человек и организаций из Крыма, организации так называемых ДНР и ЛНР, а также ЦБ этих псевдо-республик и российский ЦМР-банк («Центр международных расчетов»).