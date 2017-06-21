В России два миллиона детей не получают положенные им алименты

Зампред комитета Совета Федерации Елена Мизулина поддержала предложение создать в России алиментный фонд, передает РИА «Новости» со ссылкой на ее пресс-службу.

«Люди ждут его формирования. По оценкам экспертов, в России сейчас 2 миллиона детей, которым положены алименты, но они фактически их не получают», — цитирует Мизулину ее пресс-служба.

Сенатор отметила, что идее создания в России специального алиментного фонда уже почти десять лет. По ее словам, раньше правительство выступало против этой инициативы, «поскольку создание алиментного фонда потребовало бы существенных финансовых средств».

«Очень надеюсь, что депутатам Госдумы удастся убедить правительство в том, что такой фонд нужен», — сказала она.

Ранее Мизулина выступала за запрет пользования женщинами кружевного белья.