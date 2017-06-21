Домой Новости В центре Запорожья мог произойти смертельный взрыв (ВИДЕО)

В центре Запорожья мог произойти смертельный взрыв (ВИДЕО)

От
Valeriy
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Утечка газа из цистерны одной из АЗС произошла сегодня рано утром, что могло привести к печальным последствиям.

Сигнал о ЧП поступил около 5 утра. Дескать, на АЗС по ул. Победы, которая еще не начала работу, творятся нехорошие вещи — из цистерны струится газ-пропан.

По информации пресс-службы патрульной службы Запорожья, инспекторы оцепили территорию (чтоб, не дай Бог, никто не закурил), а работники Запорожгаза, спасатели и вызванный на место ЧП хозяин АЗС перекрыли краны. Дальше газовщики спустили газ из «нехорошей» цистерны. По данному факту ведется расследование.

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