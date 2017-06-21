Запорожские коммунальщики начали летом готовить сани

Невзирая на то, что лето только началось, началась подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Запорожской области к работе в осенне-зимний период 2017/18 годов.

По информации профильных департаментов облгосадминистрации объекты социальной сферы подготовлены на 15% (подготовлено 153 объекта из 1011 запланированных), в том числе общеобразовательные учебные заведения — 81 из 537 (15%); дошкольные учебные заведения — 62 из 403 (15%); больницы — 10 из 71 (14%).

Комплексно подготовлено 1716 жилых домов из 6861 (25%). Из них домов с централизованным отоплением — 128 с 4394 (3%). Также подготовлено 140 котельных из 600 или 23%. Подготовлено 251 км тепловых сетей с 966 км запланированных (26%). Подготовлено 11 центральных тепловых пунктов из 65 (17%). Заменено 0,8 км тепловых сетей из 9,7 км запланированных (8%).

Отремонтировано 16,6 км водопроводных сетей с 111,6 км (15%) и 0,8 км канализационных сетей 7,4 км (11%), подготовлено 16 водопроводных насосных станций с 79 (22%), 10 канализационных насосных станций с 70 (14%), 115 артезианских скважин с 354 (32%). Капитально отремонтировано 105 тыс. м2 улиц и дорог населенных пунктов из 510 запланированных (21%).

В случае неблагоприятных погодных условий заключены договоры со сторонними организациями на привлечение дополнительно 44 единиц спецтехники из 199 запланированных, уже заготовлено 8,6 тыс. тонн посыпочного материала и реагентов с 44,9 тыс. тонн (19%).