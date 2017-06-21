Запорожских родителей предупреждают о новых опасных детских играх

Запорожские дети, похоже, приобщились к новой забаве, после «Синих китов». Как сообщают местные активисты в соцсетях, новая детская «забава» называется «соль и лед». Она заключается в том, что дети одновременно накладывают на кожу соль со льдом, чтобы посмотреть на реакцию.

А реакция такова, что соль вступает во взаимодействие со льдом и вызывает сильнейший химический ожог, понижая температуру льда до -17. Медики отмечают, что кожа краснеет, после чего остается заметный ожог, вызывающий боль и зуд.

Дети забавляются и даже спорят о том, кто дольше сможет продержать неприятную смесь на коже. После чего постят фото в соцсетях.

Журналисты пишут, что в Великобритании сейчас настоящий бум этой опасной «игры». Власти бьют тревогу.