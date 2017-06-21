Запорожскую область атакует ботулизм

В четверг, 15 июня, в инфекционное отделение Мелитопольской районной больницы поступила в состоянии средней тяжести жительница Мелитопольского района 1992 года рождения, при осмотре которой установлен диагноз «ботулизм».

По состоянию на 20 июня девушка находится в состоянии средней тяжести с некоторым улучшением. Специалистами ГУ «Запорожский областной лабораторный центр МЗ Украины» при эпидемиологическом расследовании данного случая заболевания ботулизмом установлено, что она употребляла рыбу – вяленую тарань, приобретенную в торговой сети города Мелитополь.

Информация о данном случае направлена ​​в территориальные органы Госпотребслужбы 15 июня для принятия соответствующих мер.

Напоминаем, что в текущем году в Запорожской области уже заболели ботулизмом 10 человек (7 случаев), умерших нет.