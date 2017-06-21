Запорожцам рассказали о завершении регулирования цен

С июля цены на продукты не регулируются. Цель такой меры – снижение административного давления на бизнес, устранение чрезмерного вмешательства государства в экономические процессы, развитие конкуренции и дебюрократизация (дерегулирование) в сфере ценообразования, передает Репортер со ссылкой на адвоката, магистра права Наталью Самарскую.

Госрегулирование цен прекратится с июля (01.07.2017 вступит в силу соответствующее постановление Кабмина от 07.06.2017 № 394). Действие постановления распространяется на граничные торговые надбавки к оптовой цене производителя на ряд продовольственных товаров: мука, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, говядину, свинину и мясо птицы, колбасные изделия вареные, молоко, сыр, сметану, масло сливочное, масло подсолнечное, яйца куриные, не выше 15 %. Принятая мера также актуальна для граничных уровней рентабельности и торговых надбавок детского питания.

Кроме того, отменены граничные размеры платы за услуги, предоставляемые в торговых объектах, на рынках по продаже продовольственных и непродовольственных товаров, на граничные уровни цен, нормативы рентабельности (в размере не выше 20 %) за предоставление в аренду торговых помещений (площадей), торгово-технологического и/или холодильного оборудования в торговых объектах, на рынках по продаже продовольственных и непродовольственных товаров.