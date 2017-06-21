Запорожцам рассказали о новых алиментах на детей

Запорожцам рассказали о новом порядке начисления алиментов на детей. Как передают СМИ, эксперты отмечают, что система усовершенствована.

В Семейном кодексе Украины появились изменения:

— уточняется, что алименты, полученные на ребенка, являются собственностью ребенка;

— закреплено, что выбирать, каким образом будут взыскиваться алименты – в доле от дохода матери, отца или в твердой денежной сумме, –должен тот из родителей или других законных представителей ребенка, вместе с которым проживает ребенок;

— расширен перечень обстоятельств, которые учитываются судом при определении размера алиментов: суд будет учитывать в том числе и наличие движимого и недвижимого имущества, денежных средств, а также доказанные взыскателем алиментов расходы плательщика алиментов, в частности, на приобретение недвижимого или движимого имущества, сумма которых превышает 10-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособного лица, если плательщиком алиментов не доказан источник происхождения средств;

— увеличен минимальный размер алиментов на одного ребенка – 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста (вместо нынешних 30%).

Эти и другие изменения предусматривает Закон Украины от 17.05.2017 г. № 2037-VIII, который вступает в силу через месяц со дня его опубликования (опубликован в «Голосе Украины» за 08.06.2017 г. (№ 102)).