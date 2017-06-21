Запорожцев зовут на подводную охоту

В эту субботу, 24 июня, Запорожская областная Федерация подводной охоты, дайвинга и рыболовства проводит ХХІІІ первенство Запорожской области по подводной охоте. Оно состоится в с. Каневское на базе отдыха «Оптрон».

Соревнования продлятся с 9:00 до 14:00. По окончанию для участников приготовят кашу и уху. Эти соревнования являются наиболее массовыми среди других подобных первенств Украины. В них участвуют спортсмены из Николаева, Донецка, Киева, Херсона и других городов страны.

Добытая рыба передается в один из детских домов Запорожья. Организаторы приглашают всех желающих принять участие в первенстве. Для доставки к месту соревнований участников без личного транспорта планируется организовать микроавтобус. Предварительное время отъезда 24 июня в 7:00 с площади Свободы. Возвращение в город в 17:00. Все заинтересовавшиеся могут до 23 июня связаться с организаторами по телефонам: 067-735-06-79, 067-613-16-64.