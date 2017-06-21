Кишечная палочка на запорожском пляже распугала отдыхающих

Лактозоположительную палочку обнаружили эксперты МОЗ на Правобережном пляже Запорожья. Из-за данной информации ряды отдыхающих заметно поредели. Медики отмечают, что кишечная палочка крайне опасна для здоровья.

Отметим, что пробы воды были сделаны в ходе официальной проверки специалистов областного центра МОЗ на всех пляжах города.

В список «замеров» попали также пляжи на Азовском побережье. В целом 34 пробы взяли эпидемиологи из морских вод и вод Днепра. Отклонения нашли лишь на Правобережном запорожском пляже.