«Медвежатник» угодил в руки полиции Запорожья у открытого им сейфа

Ранее неоднократно судимый запорожец ночью проник в салон красоты, расположенный в Южном микрорайоне, но вызванные бдительным человеком полицейские, задержали вора в помещении салона.

Как оказалось, преступник просто отогнул «фомкой» двери салона и проник в помещение. Патрульные застигли грабителя в тот момент, когда он уже вскрыл сейф, в котором лежала большая сумма денег.

По информации пресс-службы Нацполиции в Запорожской области, уже доказана причастность 32-летнего рецидивиста к еще одной краже с проникновением. По решению суда он арестован. В отношении него продолжается следствие по ч.3 статьи 185 УК «Кража с проникновением в помещение или жилище». Ему грозит до 6 лет тюрьмы.