Патрульные Запорожья задержали серийного афериста

На серьезные аферы, судя по всему, мозгов у 28-летнего запорожца не хватало, а деньги он зарабатывал тем, что брал телефоны у людей якобы позвонить, а затем скрывался с ним.

Так произошло на днях у Центрального рынка, где в одном из киосков продавались средства связи. Мужчина применил свою схему, но через 40 минут его по приметам задержали патрульные полиции у вокзала «Запорожье-1». Работница киоска смекнула, что ею обманули, а хозяин деньги-то взыщет с нее. Словом, позвонила она на «102», передав приметы негодяя.

По информации пресс-службы патрульной полиции, выяснилось, что задержанный уже несколько месяцев находится в розыске за совершении нескольких случаев мошенничества.