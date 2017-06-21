Пьяная запорожанка уснула на улице, бросив младенца без присмотра (ФОТО)

Жительница Мелитополя бросила маленькую дочь в коляске у дороги, тогда как сама заснула пьяной на клумбе.

Женщину, мужчину и ребенка в коляске обнаружил ночной пешеход и вызвал полицию.

Ювенальщики доставили полуторагодовалую девочку в больницу. Правоохранители установили, что мать ребенка, вместе с сожителем, употребляла спиртные напитки, после чего уснула прямо на улице. В отношении горе-матери составили протокол «Невыполнение родительских обязанностей», сообщила пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.