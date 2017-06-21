Шурин жестоко расправился с запорожским селянином (ФОТО)

Пьяный мужчина во время потасовки ударил супруга своей сестры вилами в лицо. Одно острие выбило глаз и глубоко вошло в голову.

В селе Долинка Гуляйпольского района 38-летний мужчина посорился с родственником и в пылу драки нанес роковой удар. 32-летний потерпевший скончался до приезда скорой.

По информации пресс-службы Нацполиции Запорожской области, в отношении подозреваемого открыто уголовное производство по статье 115 УК «Умышленное убийство». Мужчина арестован, ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, что на днях в Запорожье произошло еще одно смертельное происшествие, где орудием, причинившем смерть также выступили вилы.

Один из мужчин заходил в трамвай, но внезапно оступился и начал падать назад. В это время за ним в трамвай заходил другой человек, в руках которого находилась сумка с вилами. К сожалению, пенсионер упал как раз на вилы, получив четыре фатальных раны. От кровопотери и ран внутренних органов он скончался.