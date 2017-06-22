В Запорожской области задержали группу сепаратистов (ФОТО)

В Мелитополе и регионе началась активная фаза спецоперации всех силовых структур по противодействию преступному миру с «русским акцентом». Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

«В последнее время эти «деятели» расшатывали ситуацию в регионе и не только во время массовых мероприятий. Многочисленные поджоги торговых площадей, аптек, здания горсовета носили политическую окраску, поэтому складывалось ложное впечатление о беспомощности власти. Но правопорядку – быть! Комплексная отработка Мелитопольского района и его «зачистка» от преступников началась 20 мая и сейчас идет. Задержаны 25 человек за совершение тяжких и особо тяжких преступлений (грабежи, разбои, вымогательства, похищения). Все они проверяются на причастность к совершению уголовных преступлений с «русским следом». Среди задержанных – четверо членов преступной группировки и ее предводитель «Туча», которые терроризировали население Запорожской области», – написал Сергей Князев.