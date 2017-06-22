В Запорожской области полиция ищет очевидцев жесткого ДТП

20 июня около 21:00 в центре Бердянска в результате ДТП травмировались два ребенка. К счастью, травмы были незначительные. Как сообщают в полиции, после осмотра врачей родители отказались от госпитализации детей.

Авария случилась на перекрестке улицы Итальянская и проспекта Труда. Там не разминулись BMW 318 и ВАЗ 21-10. Как утверждают оба водителя, они ехали на разрешающий сигнал светофора.

Если кому что-либо известно об этом ДТП или есть видеосъемка момента происшествия, просьба сообщить по телефонам: 050 7722230 или 102