В Запорожье водитель авто сбил ребенка

На улице Цитрусовой Шевченковского района водитель авто не успел вовремя среагировать, когда на проезжую часть выскочила 6-летняя девочка.

Точнее, водитель нажал на тормоз, но столкновения уже было не избежать: ребенок от удара упал на асфальт. В больницу девочку доставили с диагнозом: сотрясение мозга, ушиб подбородка и обеих коленок.

По информации главы независимого профсоюза работников «Скорой помощи» Анатолия Сидоренко, ДТП произошло вчера, 21 июня, около 9 вечера. К счастью, госпитализации не потребовалось: ребенок будет лечиться дома.