Денежный залог за насильника детей из Запорожья поступил в доход государства

По ходатайству прокуратуры Ленинский райсуд Запорожья принял решение — денежный залог в размере 128 тысяч гривен, внесенный за подозреваемого в особо тяжком преступлении, обратить в доход государства. Об этом «Верже» сообщил заместитель руководителя Запорожской местной прокуратуры №3 Максим Кацюба.

Напомним, в феврале этого года запорожца задержали по подозрению в растлении двух малолетних девочек. По ходатайству прокуратуры суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражей, но с возможностью внесения залога в сумме 128 тысяч гривен.

Во время следствия было выявлено, что жертвами педофила стали еще две девочки. Уголовное производство дополнили еще одной статьей. 38-летнему мужчине вменили в вину совершение развратных действий в отношении малолетних и насильственное удовлетворение половой страсти извращенным способом. Самой младшей жертве было 8 лет. Также подверглись сексуальному насилию и развращению девочки 13, 12 и 10 лет.

Педофилу грозило наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Но затем родственница арестованного внесла за него залог в сумме 128 тысяч гривен, после чего он вышел из СИЗО, а в конце апреле скрылся от следствия. Сейчас он находится в розыске — вынесено решение о задержании подозреваемого и доставки его в суд для изменения меры пресечения, то есть ареста.

Валерий Бутенко