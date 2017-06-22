Жители Энергодара тонут в собственных квартирах (ФОТО)

Недавний ливень принес и волну возмущения энергодарских жителей. Из своих квартир 13 июня ведрами воду вычерпывали жители дома по улице Казацкая, 23. Затоплены полностью 9, 8 и 7 этажи. Если бы не добросовестность самих хозяев квартир, вода по стенам подъезда дотекла бы и до первого этажа.

Елена, жительница дома по ул. Казацкая, 23.

— У нас это все происходит в течение трех лет. Мы ходим, пишем, звоним в ПКС, постоянно даем заявки. Сегодня я тоже звонила, нам никто ничего не обещает. После того, как выбило электрический щиток и в квартирах исчез свет, мы позвонили в диспетчерскую вновь и только тогда к нам приехали представители, которые зафиксировали все, что у нас тут произошло и отремонтировали электрические щитки.

При каждом дожде у жителей этого дома начинается паника, ведь условия, в которых они вынуждены жить, с каждыми осадками становятся все хуже. От ремонтов в квартирах практически ничего не осталось. Сделать новые люди не могут, поскольку это бессмысленно, пока не будет отремонтирована кровля.

Большинство энергодарцев не перестают задаваться вопросом, почему платежки, приходящие от КП ПКС они оплачивают регулярно, а вот необходимые ремонтные работы коммунальное предприятие выполняет с большим опозданием и настолько некачественно? И самое главное, почему, годами наблюдая за тем, как систематически тонут в своих квартирах энергодарцы, городская власть бездействует?

Ирина Гортенко