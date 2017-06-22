Жительница Запорожья пыталась уйти из жизни страшным способом

В Запорожье по улице Авраменко едва не случилась трагедия. 77-летняя запорожанка заперлась в собственной квартире, открыв все конфорки на плите.

Пока квартира в многоэтажке наполнялась газом, работники социальной службы тщетно пытались достучаться до своей подопечной. Об этом «Верже» рассказали в службе спасения «Кобра».

— Нас вызвала сотрудница соцслужбы. Прибыв на место происшествия, мы взломали дверь. Войдя в помещение, обнаружили пожилую хозяйку, которая лежала на полу без сознания. На кухне был открыт газ во всех горелках. Огонь не горел, — рассказали в спецслужбе.

Женщина была еще жива, ее передали медикам скорой.