Жительницу Запорожья с ребенком ждала неожиданная встреча в подъезде

Жительница Запорожья написала гневный пост на Фейсбук по поводу жуткой встречи в подъезде. Случай имел место в жилом доме Коммунарского района. Женщина написала, что неожиданно наткнулась на змею в подъезде.

Ребенок заметил гада первым и очень испугался.

«Спускались с Машей, она впереди. Дикий крик Маши — я чуть не уронила велосипед, который несла, пытаясь сохранить спокойствие и успокоить ребенка», — написала пользовательница сети, отметив, что она «не в экзотической стране, а это был ее родной подъезд».