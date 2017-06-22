Запорожские депутаты из «Оппоблока» позволили использовать флаги страны-оккупанта

Во время заседания 18-й сессии Запорожского горсовета депутаты из фракции «Оппозиционного блока», «Новой политики» и «Наш край» не проголосовали за проект решения «О запрете использования коммунистической, нацистской и российской символики на территории Запорожья».

Из 53 депутатов Запорожского горсовета, присутствовавших вчера на заседании, «за» проголосовало всего 20 избранников народа, воздержалось шесть, а 27 депутатов не голосовали.

Поскольку запрет на использование национал-социалистической и коммунистической символики действует на основании закона Украины о декоммунизации, можно предположить, что вчерашние члены Партии регионов (подавляющее большинство представителей фракций «Оппозиционного блока», «Новой политики» и «Наш край» в Запорожском горсовете ранее состояли в партии сбежавшего в Россию Януковича) с пиететом относятся к символам государства оккупировавшего часть нашей страны.

Напомним, во время предыдущей сессии горсовета, состоявшейся 31 мая, эти же депутаты не включили проект «О запрете использования коммунистической, нацистской и российской символики на территории Запорожья» в повестку дня.