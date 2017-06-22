Запорожскую Хортицу атакуют кабаки

Территория Национального заповедника «Хортица» с началом теплого сезона, как обычно, страдает от нерадивых отдыхающих, которые расслабляются с помощью алкоголя на ее пляжах.

Уже давно на Алюминиевском пляже развернулась широкая «кабацкая» инфраструктура отдыха с громкой музыкой и алкоголем и, соответственно, с замусориванием территории острова. Директор заповедника Максим Остапенко убежден, что с этой проблемой необходимо бороться.

— Это действительно наша большая проблема, которую нужно решать на уровне областной и городской власти. Система неорганизованного отдыха на Хортице, когда целые участки превращаются в пивные ларьки, должна быть приведена в порядок и направлена в культурное русло. Если и вести торговлю на острове, то она должна быть культурной и соответствовать статусу заповедника, а не превращаться в попойку. Задача органов, которые регулируют торговлю, следить за тем, чтобы она гармонизировала с местом, где она ведется. Хортица – это эко и арт, но никак не место для спаивания населения. Я хочу, пользуясь случаем, обратиться к городской и областной власти для того, чтобы мы решили эту проблему – она должна решаться комплексно. Убежден, что объекты рекреации нельзя превращать в место сплошной попойки, — рассказал Максим Остапенко «Верже».