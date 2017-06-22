Юный гей из Запорожья зарезал мать своего друга

Страшная история произошла весной прошлого года, когда 17-летний (на то время) запорожец до глубокой ночи засиделся в квартире своего 33-летнего приятеля.

Вдруг в комнате раздались крики. В комнату вбежала мать 33-летнего мужчины и увидела, что подросток размахивает ножом возле ее сына, нанося небольшие ранения.

Мать кинулась на защиту своего чада, но получила несколько ударов ножом от взбешенного юноши. Женщина рухнула на пол, а парень выскочил на балкон и спрыгнул со второго этажа квартиры. При этом он повредил ногу и, вызванные полицейские сумели задержать подростка.

Вызванные врачи «скорой», увы, помочь раненной не смогли — раны оказались несовместимыми с жизнью. В отношении парня возбудили дело по ч.1 статьи 115 УК «Умышленное убийство» и статьи 125 УК «Нанесение легких телесных повреждений».

Паренек первоначально поведал, что с 33-летним мужчиной многократно играл в игры на компьютере (жили в соседних домах), а также оказывал услуги сексуального характера в роли активного партнера.

В ту ночь мужчина вдруг предложил поменяться ролями, что вызвало у парня негодование, а когда приятель настойчиво потребовал «продолжения банкета» выхватил нож. Дескать, был в состоянии аффекта, а посему заменяйте мне особо тяжкую статью на другую, где наказания значительно мягче.

Но затем, узнав в камере ИВС, что подобные «шалости» на воле могут обернуться необратимыми последствиями в СИЗО, отказался от своей версии. Близкие отношения подтвердил пострадавший, но, по его показаниям, выходило, что молодчик начал возмущаться, получив отказ в крупной сумме денег, которую он потребовал. Впрочем, следствие больше интересовал умысел на убийство женщины…

Суд признал молодчика виновным в убийстве и приговорил к 9 годам лишения свободы, а также постановил возместить пострадавшему (бывшему другу парня) моральный и материальный ущерб — свыше 100 тысяч гривен.

С этим вердиктом не согласился ни сам юноша, ни его родители. Их адвокат подал апелляционную жалобу — материалы производства сейчас слушаются в суде второй инстанции.