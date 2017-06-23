Борьба с экоцидом: запорожцы вошли в активную стадию

Жители Запорожья крайне обеспокоены экологической проблемой в городе и особенно негативным влиянием чрезмерных промышленных выбросов на здоровье людей.

«Запорожцы вымирают. И убивает нас не столько холестерин, растущие цены за коммуналку и разгул преступности, а экология. Заводские выбросы, которыми мы дышим каждый день», — пишут запорожцы в социальных сетях.

Пренебрежение здоровьем и жизнями запорожцев переходит все границы разумного. Промышленные гиганты нашего города, в частности «Запорожсталь» Ахметова, объемы загрязнения которого превосходят в совокупности все остальные заводы региона, тратят миллионы на видимость внедрения современных очистительных систем. Почему видимость? Потому что небо над Запорожьем все темнее, а воздух все опасней, о чем твердят горожане, жалуясь на заводские «ароматы».

Заводы давно наловчились платить меньше налогов и не выплачивать дивиденды, поскольку прибыль направляется на модернизацию производства. А предприятия группы «Метинвест» решили пойти дальше и пиариться на этом – по их словам они повышают экологичность своих предприятий. В результате деньги осваивают связанные с заводами фирмы, проводя фиктивные работы. А экологическая ситуация остается прежней.

Только те, в чей дом пришла беда в виде смертельных заболеваний, начинают понимать — и поднимать тревогу. Да, в Запорожье есть организации и сообщества по защите окружающей среды. Однако, их выступления и акции малочисленны и, будем откровенны, незаметны для большинства. Зато заводская «машина смерти» не спит, в чем можно удостовериться, стоит только взглянуть на небо из любой точки Запорожья. А прикормленные «Запорожсталью» и другими заводами инспекторы, призванные как раз заботиться о чистом воздухе, в упор не замечают экоцида.

На официальном сайте Запорожского областного лабораторного центра заявляют максимум о двух- или трехкратном превышении предельно допустимых концентраций вредных веществ, когда, на самом деле это превышение в 10-20 раз больше. Но такие цифры повергли бы в шок горожан, поэтому за «скромную» плату, которая капает сотрудникам лабцентра из заводских недр, мы остаемся в наивнейшем неведении.

А как только кто-то заявляет об ужасной экологической ситуации, телеканалы заводов и «прикормленные» общественники тут же начинают крутить старую пластинку – «посмотрите какая безработица, а вы хотите закрыть заводы и тысячи людей останутся без работы и средств к существованию». Хотя цель одна – чтобы заводы уменьшали количество выбросов в атмосферу и воду. Заботились об экологии на деле, а не на словах.

Как долго умы запорожцев будут затуманены «сказками» промгигантов об очистительных системах, зависит от самих запорожцев и от их желания узнать правду. Только, сталкиваясь с непосредственными последствиями ужасающей экологии, простые горожане начинают действовать. Так же произошло с общественным деятелем и экс-депутатом городского совета Рудольфом Акопяном, который примкнул к числу экозащитников.

Напомним, его история об удалении щитовидной железы всколыхнула запорожцев.

Выход из ситуации представитель армянской диаспоры видит только в помощи Евросоюза:

«В свое время я принимал участие как рядовой житель города в различных акциях запорожского экосообщества. К сожалению, подобные мероприятия малорезультативны и пассивны. Надо предпринимать что-то новое. Одна из моих идей, которую я намерен сегодня воплощать — это привлечение Европы. Так как в последнее время мы очень зависим от нее, и приводим свое законодательство в соответствие с европейскими нормами, нужно обратить внимание ЕС именно на Запорожье. В ближайшее время я хочу наладить связь с европейскими экологическими организациями и партиями, донести до них плачевную ситуацию, в которой оказались запорожцы. Мы это видим каждый день, но в Европе об этом не знают. Поэтому я хочу им показать, как мы здесь живем и чем дышим. В ближайшее время я начну сбор этих фактов, фотографий. Хочу провести подобные выставки по всем странам Европы, в чем, надеюсь, мне поможет диаспора. Я считаю, только Европа сможет нам помочь, потому что здесь все коррумпировано заводами: и правоохранительные органы, и местные власти», — рассказывает Рудольф Акопян.

Напомним, в 2016 году глава «Антикоррупционного движения Запорожья» Константин Белов, направил обращения в Нацполицию с жалобами на экоцид, результатом чего стало открытие трех уголовных производств. Позднее три дела соединили в одно и передали прокуратуре, после чего наступило затишье. В связи с этим, этой организацией готовятся следующие обращения, теперь уже в ГПУ, с вопросом, почему производство не расследуется должным образом.

Тем не менее, большинство запорожцев выбирают стезю «моя хата с краю», пока не случится беда. Люди стараются не думать о том, к чему могут привести неконтролируемые выбросы. Пока проблема не коснется лично каждого – она остается «невидимкой». А экологическая катастрофа намного ближе, о чем свидетельствует рост количества раковых заболеваний. Возможно, пройдут сотни лет, прежде чем, ситуацию официально назовут экоцидом. Но согласны ли запорожцы об этом молчать и терпеть сегодня?