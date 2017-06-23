В Запорожской области орудует банда «налоговиков»

ООО «СП МДМ» и ООО «ЗТЛ» сообщает, что бывшими руководителями этих предприятий Александровым Максимом Викторовичем и Лутцевым Владимиром Болеславовичем используются ранее выданные и отмененные доверенности, по которым могут заключаться поддельные договора от имени этих предприятий.

В связи с этим нынешнее действующее руководство ООО «СП МДМ» и ООО «ЗТЛ» сообщает, что никаких доверенностей у этих и других лиц нет и быть не может и просит воздержаться от заключения договоров, передает РИА Мелитополь.

Любые действия, совершенные по доверенностям от Александрова М.В. и Лутцева В.Б., будут считаться недействительными.