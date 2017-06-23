В Запорожской области сняли необычное природное явление (ФОТО)

Житель Бердянска снял и поделился фотографиями необычного и очень эффектного природного феномена — гало — сияющее кольцо вокруг солнца или луны. В данном случае, вокруг солнца.

Гало обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни. Существует множество типов гало и вызваны они преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5—10 км в верхних слоях тропосферы.

Вид гало зависит от формы и расположения кристаллов. Отраженный и преломлённый ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу. Наиболее яркими и полноцветными бывают паргелии и зенитная дуга, менее яркими — касательные малого и большого гало.

Фотограф Сергей Гавриленко показал красивые снимки этого природного явления на Фейсбук.