В Запорожье двух подручных «смотрящего» времен Януковича надолго отправили в тюрьму

Сегодня, 23 июня, в Жовтневом районном суде Запорожья огласили приговор членам преступной группировки экс-«смотрящего» Евгения Анисимова — Елене Бондаренко и Андрею Гречковскому.

Суд приговорил Бондаренко к 7-ми, а Гречковского — к 12-ти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Как сообщалось ранее, прокуратура требовала Елене Бондаренко 10 лет лишения свободы с конфискацией, а Андрею Гречковскому — пожизненное заключение, пишет Вместе.

Как уже сообщалось, Жовтневый районный суд ещё с конца 2014 года рассматривал дело преступной группировки, в котором фигурируют депутат городского совета Елена Бондаренко и бывший начальник охраны Евгения Анисимова Андрей Гречковский, в криминальных кругах более известный под прозвищем «Грек».

Бондаренко обвиняют в вымогательстве. Депутат городского совета предыдущего созыва Елена Бондаренко вместе с мэром Александром Сином являлась, как сообщали СМИ, идеологом так называемой «коммунальной реформы» в Запорожье, истинной целью которой, как выяснилось впоследствии, стало выкачивание денег горожан в карман «Анисима» и некоторых городских чиновников. Апофеозом стали найденные во время обыска в офисе Анисима 5 000 000 гривен в мешках из-под мусора и записки от коммунальных предприятий.

Андрея Гречковского обвиняют в нанесении смертельных ранений директору ночного клуба «Crowbar». Сам же Евгений Анисимов находится в розыске.