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В Запорожье устроили облаву на игорные заведения (ФОТО)

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user444
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В Запорожье полиция прикрыла четыре скрытых игровых зала — в Шевченковском и Александровском районах. Как передает пресс-служба полиции, в центре города правоохранители конфисковали технику: более 20-ти системных блоков, флешки и т.д.

В Шевченковском конфисковали по шесть автоматов для игры и системных блоков.

По факту проводятся расследования. Виновным грозит наказание за нарушение закона о запрете азартных игр.

Отметим, что жители Запорожья часто жалуются на то, что в центре города и в районах продолжают действовать игровые залы. Это, как правили, наглухо заклеенные цветной пленкой помещения под видом «Лото».

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