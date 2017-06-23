В сети появилось видео крупного ДТП в Запорожье

В Запорожье произошла авария в районе автовокзала. Дорогу не поделили «Славута» и Chevrolet Aveo. Инцидент произошел неподалеку от стадиона «Торпедо», расположенного по улице Космической.



В результате столкновения авто получили значительные повреждения, однако, к счастью, никто не пострадал, передает пресс-служба полиции.

По предварительной информации виновником аварии стал водитель автомобиля Chevrolet Aveo, который решил совершить опасный маневр и развернуться через двойную сплошную полосу.

На него патрульные составили админпротокол. Ведется следствие.