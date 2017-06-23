Директора департамента Запорожской ОГА будут судить за растрату средств

Директора одного из департаментов Запорожской облгосадминистрации будут судить за незаконную растрату бюджетных средств. Как рассказали «Верже» в пресс-службе прокуратуры региона, открыто уголовное производство по ст. 191, части 5-й, ч. 2 ст. 366 УК страны.

Чиновник заключил незаконный договор на утилизацию ТБО с предприятием без лицензии. Он вел документы, зная, что работы совершенно не выполнялись, стало быть, вносил ложные данные.

Таким образом, растратил более 4 млн грн госсредств.

Чиновник, вероятно,лишится имущества после суда, а также сядет на срок до 12 лет.